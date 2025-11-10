Monza, l'ex viola Colpani a segno nella vittoria contro il Pescara
Grazie al 2-0 inflitto in trasferta al Pescara e alla battuta d'arresto del Modena, fermato 2-2 dal Frosinone, il Monza è diventata la capolista del campionato di Serie B. Protagonista della vittoria brianzola, Andrea Colpani, ex calciatore viola, autore del secondo goal alla fine di una bella azione personale che lo ha visto superare due avversari partendo dalla zona di fascia dopo un recupero alto da parte dei centrocampisti biancorossi. La rete del vantaggio, invece, era stata segnata da Keita Balde nel primo tempo.
Ex viola
