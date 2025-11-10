L'Atalanta a Palladino, Bucchioni scettico: "Sono sicuri? A Firenze ha fatto un altro calcio"
FirenzeViola.it
Si esprime scettico, Enzo Bucchioni, sul probabile arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. L'opinionista, nel suo editoriale di oggi per Tuttomercatoweb.com, ha sollevato qualche dubbio sulla scelta che farà la Dea dopo l'esonero di Ivan Juric, con la decisione finale che cadrà quasi sicuramente sull'ex tecnico della Fiorentina: "Altro flop invece per Juric. E qui ha sbagliato l’Atalanta.
La società è forte, ma scommettere su un allenatore reduce dalla peggior stagione della sua carriera (via da Roma e retrocessione con il Southampton) è stata presunzione. L’esonero è deciso, Palladino il prescelto per sostituirlo. Sono sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto lontano dall’idea dell’Atalanta".
Pubblicità
News
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...di Mario Tenerani
Le più lette
1 Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
Copertina
FirenzeViolaQuattro indizi fanno una super prova: una preparazione sbagliata e il salatissimo conto da pagare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com