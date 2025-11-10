L'Atalanta a Palladino, Bucchioni scettico: "Sono sicuri? A Firenze ha fatto un altro calcio"

Si esprime scettico, Enzo Bucchioni, sul probabile arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. L'opinionista, nel suo editoriale di oggi per Tuttomercatoweb.com, ha sollevato qualche dubbio sulla scelta che farà la Dea dopo l'esonero di Ivan Juric, con la decisione finale che cadrà quasi sicuramente sull'ex tecnico della Fiorentina: "Altro flop invece per Juric. E qui ha sbagliato l’Atalanta.

La società è forte, ma scommettere su un allenatore reduce dalla peggior stagione della sua carriera (via da Roma e retrocessione con il Southampton) è stata presunzione. L’esonero è deciso, Palladino il prescelto per sostituirlo. Sono sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto lontano dall’idea dell’Atalanta".