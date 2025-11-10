Gattuso su Kean: "Non doveva giocare in coppa, l'hanno buttato dentro..."

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa delle gare che aspettano gli azzurri contro Moldavia e Norvegia. Queste le sue dichiarazioni su Moise Kean assente: "La tattica nel nostro campionato la fa da padrona, ci sono allenatori bravissimi a livello tattico. Ci sono molto meno spazi, non c'è campo e difficilmente puoi giocare a campo aperto. Questo ti porta a vedere cose diverse.

Su Kean nulla, non doveva giocare la partita di Coppa, l'han buttato dentro, ha rischiato e ha preso questo colpo dove aveva già fastidio. Dispiace, ma abbiamo attaccanti forti che ci hanno dato una grandissima mano. Ci aspettiamo tanto da chi è qui".