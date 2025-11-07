Bianco ancora a segno. Dopo la rete ellenica, arriva anche quella europea

Alessandro Bianco in grande spolvero in Grecia. Il classe 2002 arrivato il 1° settembre in prestito con diritto di riscatto al PAOK Salonicco dalla Fiorentina negli ultimi cinque giorni ha dato spettacolo sia nella penisola ellenica, che in Europa. Nella nona giornata di campionato, arriva l'esordio, al 76' entra al posto dell'ex Torino Meité e in appena 13' sigla la sua prima firma con la maglia del PAOK contro gli sventurati dl Panseraikos FC, attualmente penultimo in classifica.

Dopo l'ottima impressione data nel breve spezzone di campionato, Mister Razvan Lucescu gli concede una maglia da titolare nella sfida europea con lo Young Boys, la fiducia è subito ripagata da Bianco, che al 54° apre le danze su assist di Baba, che andrà in gol poco più tardi decretando il 4-0 finale. Il PAOK con l'inserimento a centrocampo di Bianco può proseguire la sua striscia di imbattibilità, che al momento gli vale il decimo posto europeo e il primo posto in patria.