Vlahovic vola in Nazionale con qualche acciacco: la Juve lo vuole per Firenze

Dusan Vlahovic è uno dei dieci giocatori della Juventus convocati dalle rispettive nazionali. L’attaccante serbo sta affrontando alcuni problemi fisici: contro lo Sporting Lisbona è stato costretto a lasciare il campo per un fastidio ai flessori, cui si è aggiunto un dolore alla schiena. A rivelarlo è stato Spalletti dopo il Derby della Mole, sottolineando comunque la disponibilità mostrata dal numero 9 bianconero.

La Serbia è attesa da due sfide fondamentali in ottica qualificazione ai playoff per il Mondiale, contro Inghilterra e Lettonia. Lo staff medico della nazionale dovrà valutare se Vlahovic potrà essere impiegato o se sarà meglio farlo rientrare a Torino, per poter essere disponibile alla ripresa del campionato contro la Fiorentina, la sua ex squadra. La Juventus resta in attesa della decisione. Lo riferisce Bianconeranews.it.