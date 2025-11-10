Italia Under 21, Ndour infortunato a Genoa: non è andato in ritiro

Cher Ndour era uno dei tre convocati di Silvio Baldini in Under 21. Il centrocampista della Fiorentina è sempre stato un punto fermo per l'Under 21 ma oggi non si è presentato nel ritiro azzurro per un infortunio, evidentemente rimediato nello spezzone di partita fatto a Genoa, visto che è entrato al 30' della ripresa al posto di Sohm. Baldini no lo potrà così utilizzare in queste due gare degli azzurrini, importanti ai fini del primo posto.