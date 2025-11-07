Terzic protagonista col Salisburgo: assist e golazo in Europa League

Aleksa Terzic assoluto protagonista in Europa League con il Salisburgo. Il classe 1999, ex viola dal 2021 al 2023, è stato infatti il vero mattatore della sfida di Europa League vinta per 2-0 contro gli olandesi del Go Ahead Eagles. Il terzino serbo ha infatti partecipato a entrambi i goal fornendo dapprima l'assist a Vertessen per il vantaggio austriaco e poi gonfiando la rete con tiro da fuori area insaccatosi nel sette.

Prima vittoria europea per la squadra allenata da Thomas Letsch che, dopo tre sconfitte consecutive, lascia l'ultimo posto in classifica issandosi al 28° posto e due punti dal 24° posto occupato al Bologna, l'ultimo valido per poter accedere agli spareggi di Europa League.