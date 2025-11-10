Non solo Ndour ma anche Martinelli: problemi fisici per i due giocatori. Mercoledì a disposizione

Non solo Kean, anche Ndour e Martinelli non sono andati in Nazionale. Anche i due viola infatti non hanno risposto alle rispettive convocazioni, in accordo con i relativi staff, a causa di alcuni acciacchi fisici. Non sono al meglio della condizione e dunque è stata presa la decisione di lasciarli a disposizione dello staff sanitario della Fiorentina. Da mercoledì saranno comunque a disposizione del mister Vanoli. Si tratta, infatti, di problemi non gravi.