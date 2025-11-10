Non solo Ndour ma anche Martinelli: problemi fisici per i due giocatori. Mercoledì a disposizione
FirenzeViola.it
Non solo Kean, anche Ndour e Martinelli non sono andati in Nazionale. Anche i due viola infatti non hanno risposto alle rispettive convocazioni, in accordo con i relativi staff, a causa di alcuni acciacchi fisici. Non sono al meglio della condizione e dunque è stata presa la decisione di lasciarli a disposizione dello staff sanitario della Fiorentina. Da mercoledì saranno comunque a disposizione del mister Vanoli. Si tratta, infatti, di problemi non gravi.
Pubblicità
Primo Piano
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...di Mario Tenerani
Le più lette
1 Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
Copertina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com