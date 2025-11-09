Atalanta, riflessioni in corso su Juric: Palladino il favorito in caso di esonero
FirenzeViola.it
Questo pomeriggio nel lunch match delle 21:30 l'Atalanta ha perso 3-0 in casa contro il Sassuolo. Una sconfitta, la seconda consecutiva in campionato dopo quella contro l'Udinese, che ha messo a serio rischio la posizione di Ivan Juric. Sono ore di riflessione infatti in casa nerazzurra dopo la peggior partenza dei bergamaschi da 11 anni a questa parte. Secondo SkySport in caso di esonero il favorito per sostituire il tecnico croato sarebbe l'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. In corsa anche un altro ex giocatore del Genoa di Gasperini, come del resto lo stesso Palladino, ovvero Thiago Motta.
