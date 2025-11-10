Chiesa: "Ronaldo di un altro pianeta, Messi il migliore di tutti i tempi"

L'ex viola, Federico Chiesa, è stato intervistato a Sky Sports a proposito degli anni passati con Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ecco le sue parole: "Ho avuto la fortuna di passare un anno con uno dei più grandi campioni della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. Vederlo dal vivo, la sua dedizione, la sua forza mentale, la sua capacità di essere decisivo e presente in ogni situazione è stata per me una costante fonte d’ispirazione. Cristiano è su un altro pianeta. È stato emozionante lavorare con lui e vedere cosa fa per essere così forte".

Quando però un giornalista ha messo a confronto il fuoriclasse portoghese con Messi, Chiesa ha sorpreso tutti. "Ho giocato con Ronaldo, e giocare con lui è stato qualcosa di incredibile. Loro (Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ndr) sono davvero i migliori giocatori della storia. E per essere completamente onesto, devo dire che Leo Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi".

L'attaccante del Liverpool si è poi divincolato sul fatto che CR7 potrebbe essere considerato comunque il migliore della storia: "Non mi importa più. Davvero. La storia parla da sola. Ognuno ha le proprie opinioni. Ad alcune persone piacciono di più i biondi, ad altre i mori. Va bene così. Nessun problema per me. Ma cambiare la storia, la storia del Portogallo, dire che Cristiano vincerà la Coppa del Mondo, che sarà lui… no. Non ha senso per me".