Brambati rivela: "Fiorentina ufficialmente in vendita, costa 300 milioni"

L'ex calciatore e procuratore, Massimo Brambati, ha parlato a Netweek Calcio Show rivelando un retroscena su una possibile cessione della Fiorentina: "Di recente ero a New York con il presidente della Fondazione, Giorgio Armani, e mi è arrivata una telefonata da parte di chi sapeva che ero con questa persona. Mi è stato chiesto "puoi chiedere a questa persona se è interessata? Perché la Fiorentina è ufficialmente in vendita". Chi me l'ha detto non è vicino all'ambiente di Firenze, di più.

E' proprio a stretto contatto con Rocco Commisso. Stanno proponendo la Fiorentina in giro. Mi hanno detto che con 300 milioni la si porta via".