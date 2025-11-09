Atalanta in contatto con Palladino, possibile contratto fino al 30 giugno del 2027
Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo la posizione di Ivan Juric è sempre più in bilico. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com ormai mancherebbe solo l'annuncio dell'esonero del tecnico croato. Il grande favorito per prendere il posto di Juric in questo momento sembrerebbe essere l'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino.
L'Atalanta sta avendo contatti fitti con il tecnico di campano e quello di cui si parla è un contratto di un anno e mezzo fino a giugno 2027. L'alternativa è invece un contratto di sei mesi con opzione di un ulteriore anno al verificarsi di facili condizioni. Sullo sfondo tutti gli altri nomi, da Roberto Mancini a Thiago Motta e Paulo Sosa.
