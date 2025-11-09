Benfica, Rui Costa rieletto come presidente del club: mandato per altri 4 anni

L'ex trequartista portoghese della Fiorentina, Manuel Rui Costa, è stato rieletto come presidente del Benfica. Come riporta infatti Sky Sport, a Rui Costa, in carica dal 2021, è stata confermata, dall'assemblea dei soci andata in scena ieri, la massima carica del Benfica e ricoprirà tale posizione per i prossimi 4 anni.

Nelle elezioni, il risultato è stato schiacciante: alla leggenda portoghese sono andati due terzi dei voti, imponendosi con il 65,9%, mentre all'altro candidato João Noronha Lopes è andato solo il 34,11%. Il suo secondo mandato sarà inaugurato in serata, in occasione del match casalingo del Benfica contro il Casa Pia in programma alle 21.30.