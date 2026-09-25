Bernardeschi convince il Bologna e Palladino: pronto il rinnovo fino al 2028

Il Bologna è pronto a esercitare l’opzione per prolungare il contratto di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina e Juventus, arrivato in Italia la scorsa estate dopo l’esperienza in Canada al Toronto, è legato al club emiliano fino al 2027, ma l’accordo prevede la possibilità di aggiungere un’ulteriore stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe intenzionato ad attivarla.

Una scelta legata anche al peso che il classe 1994 sta assumendo nella squadra. Dopo le nove reti in 45 presenze nella scorsa stagione con Vincenzo Italiano, Bernardeschi ha vissuto un avvio complicato con Domenico Tedesco, prima del cambio in panchina e dell’arrivo di Raffaele Palladino. Proprio con il nuovo tecnico è subito tornato decisivo, segnando contro il Torino all’esordio. Un rendimento che ne conferma anche il ruolo di leader dello spogliatoio, in un Bologna chiamato a risollevarsi dopo un inizio di stagione difficile.