L'ex agente di Nico Gonzalez: "Spero diventi capocannoniere in Serie A"

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Rafael Stancanelli, scopritore ed ex agente di Nico Gonzalez, ha parlato a Tuttojuve esaltando le doti dell'argentino ex Fiorentina: "Lo conosco da quando era un bambino nell'Argentinos Jr e non posso che essere orgoglioso del suo percorso in Europa. Ora è tornato alla Juventus, per me è una soddisfazione importante che è tornato nel posto che più amo per giocare a calcio. Nico non ha mai sofferto la pressione di nessun club. E questo lo ha fatto vedere alla Juve, anche la prima volta. Farà una stagione importante".

Che stagione si aspetta da Nico quest'anno?

"Speriamo sia il bomber della squadra, vorrei vederlo vincere la classifica cannonieri qui in Italia. Per me vuole dare una grande soddisfazione ai tifosi della Juventus. Poi è chiaro, più giochi bene e più scateni l'interesse degli altri club, ma dovrà esser brava la società a non essere tentata dalle offerte".