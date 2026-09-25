Polito (ds Catanzaro) su Favasuli: "Bravo il Napoli a crederci. Anche la Juve era interessata"

Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha parlato a Radio Napoli Centrale commentando il passaggio dell'ex viola, oltre che appunto ex Catanzaro, Costantino Favasuli al Napoli: “Faccio i complimenti al Napoli. Credere in un giocatore che giocava in Serie B a Catanzaro non è da tutti i giorni. Questo vuol dire che il Napoli guarda anche in categorie inferiori e fa scommesse. Io e Manna ci siamo sentiti molto, voleva vedere come si mettesse il mercato e l’evoluzione della situazione.

Nel frattempo ci sono state chiamate da altre squadre fra cui anche la Juventus. Ma il Napoli ha avuto coraggio e ci ha creduto fin dall’inizio. - prosegue Polito – Quando eravamo in chiusura il ragazzo era felice come un bambino, vedevo l’emozione negli occhi del ragazzo. Questa voglia di arrivare in un grande club come il Napoli non se la lascerà scappare facilmente”.