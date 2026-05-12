Papa Waigo: "Vincere con la Juventus è come un trofeo, servirebbe al morale dei tifosi"

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Papa Waigo, l'ex attaccante della Fiorentina ricordato soprattutto per il gol alla Juventus ha confermato a Radio Bruno: "Juventus-Fiorentina è una partita molto speciale per l'ambiente viola e servirebbe una vittoria per migliorare il morale dopo questa stagione. Vincere con la Juventus infatti per la Fiorentina è come vincere un trofeo e io sono entrato nel cuore della famiglia Fiorentina, grazie a quel gol e a quell'assist che ho fatto a Osvaldo. Ricordo ancora quando siamo tornati dall'aeroporto, accolti come se avessimo vinto una Champions. In quella stagione mancavano ancora quattro giornate e grazie anche a quel gol siamo andati in Champions".

L'ex viola ha poi commentato la Fiorentina attuale: "Con gli investimenti fatti nessuno si aspettava questo campionato. Ma in questi ultimi anni sono successe tante cose. Ora serve un altro modo di lavorare e prendere giocatori che in campo guardino anche ai tifosi sugli spalti".