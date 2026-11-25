FirenzeViola In 22 secondi da un corner a favore a un gol subito: la Fiorentina non sa difendersi mentre attacca

In Monza-Fiorentina la rete del 2-0 di Varela nasce sugli sviluppi di un'azione offensiva viola: la squadra di Vanoli continua a non sapersi proteggere in fase di possesso. In campionato è ormai una costante.

La Fiorentina vive in un costante e preoccupante squilibrio tattico, una lacuna strutturale che emerge con forza soprattutto in due aspetti: la totale assenza di percezione del pericolo e la cattiva gestione delle marcature preventive. La trasferta di Monza ha offerto la fotografia tanto impietosa quanto perfetta di questo limite.

22 secondi

50:28 sul cronometro della partita del Brianteo: Mastantuono calcia con il sinistro un corner a rientrare. In area di rigore attendono il pallone sei giocatori viola, tra cui Ndour, mentre Varela presidia il primo palo. Thiam, con un’uscita incerta, lascia lì la sfera, che viene poi spazzata dalla difesa biancorossa. Akinsanmiro anticipa fuori dall’area Oulai e serve sulla sinistra Robinson con un passaggio scomodo. L’ultimo uomo è Joao Mario, l’azione si sta ancora sviluppando ancora nella metà campo offensiva della Fiorentina.

50:38: Robinson, una volta controllato il pallone, taglia in due il campo e supera la linea di metà campo saltando secco Jimenez. Arrivato sulla trequarti, il classe 2007 serve sulla sinistra l’accorrente Pessina. La Fiorentina ha quattro uomini dentro l’area più uno fuori; il Monza attacca con sei effettivi.

50:50: Pessina mette un cross basso per Varela, che aveva a gran voce "anticipato" il movimento al compagno e, attaccando lo spazio tra Joao Mario e Ndour, fredda De Gea con un colpo di tacco.

Al punto di partenza

Basterebbero questi ventidue secondi per fotografare una delle peggiori criticità nella stagione della Fiorentina: una squadra incapace di proteggersi - anche e soprattutto con il pallone tra i piedi - e di colmare i vuoti in fase di gestione. Il problema in casa viola è che questo non è certo un episodio isolato o sfortunato, ma una costante. E la punizione è spesso la stessa: un gol subito, come già accaduto in altre cinque occasioni. Era già successo contro il Venezia: in otto secondi (da 21:10 a 21:18), da una rimessa laterale a proprio vantaggio poco oltre la metà campo, i viola hanno spalancato la strada al contropiede di Busio e al gol di Adams per il provvisorio 1-0. Dinamica analoga con il Como: in undici secondi (da 55:45 a 55:56) la Fiorentina è passata da una sanguinosa palla persa da Pedro Goncalves sulla trequarti alla ripartenza letale di Nico Paz, chiusa dal gol di Douvikas per il definitivo 1-3. E ancora, al Franchi con l'Atalanta: la giocata non riuscita nel corto tra Ndour e Fagioli poco prima della linea di metà campo (40:07) ha spianato la strada all'Atalanta, che in nove secondi con De Ketelaere ha trovato il gol dello 0-1. Poi è stato il turno di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Fiorentina ha confezionato in sette secondi la rete dei padroni di casa: l’errore di Fagioli in impostazione (24:46) ha innescato la transizione neroverde con il filtrante vincente per Laurienté, a segno sette secondi dopo. Infine, la partita con la Juventus prima della sosta: al minuto 31:02 una verticalizzazione frettolosa di Njie ha favorito il recupero bianconero, con il pallone transitato dai piedi di McKennie a quelli di Kolo Muani, bravo a saltare Viti per servire a centro area l'assist vincente a Woltemade (31:16).

Equilibrio preventivo

Trame diverse, un’unica conclusione: la squadra di Vanoli subisce con troppo facilità gol non fiutando il pericolo e non lavorando con cura sulle preventive. Persino, come si è visto a Monza, partendo da un calcio d’angolo a proprio favore. La missione della Fiorentina è chiara: imparare a difendersi mentre attacca. Ed è un dettaglio tutt’altro che irrilevante.