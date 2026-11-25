Social Nel giorno del suo compleanno, la Fiorentina e il suo presidente Giuseppe Rocco Commisso: ecco il post

Oggi sarebbe stato un giorno speciale per Rocco Commisso. L'ex presidente della Fiorentina avrebbe infatti compiuto 77 anni, ma il suo compleanno arriva a poco più di dieci mesi dalla scomparsa, avvenuta il 16 gennaio scorso. Per l'occasione il club viola ha voluto ricordarlo attraverso i propri canali social, dedicandogli un pensiero nel giorno della ricorrenza. Un modo per rendere omaggio a una figura che ha segnato un'importante fase della storia recente della società gigliata, alla cui guida Commisso, arrivato in Italia nel giugno 2019 ha trascorso gli ultimi anni, instaurando un legame profondo con Firenze e con il mondo viola.

A ricordarlo anche il figlio Giuseppe, diventato da gennaio presidente della Fiorentina. Ecco le sue parole su instagram: "È la prima volta che festeggiamo il tuo compleanno senza averti qui con noi. Quando guardo questa fotografia, sorrido perché è proprio il volto che vorrei poter vedere oggi. Darei qualsiasi cosa per poterti abbracciare e dirti: «Buon compleanno, papà. Ti voglio bene».

Penso alla vita che tu e mamma avete costruito insieme e a quanto siamo fortunati Marisa e io ad averti avuto come padre. Penso alle tue sorelle, le mie zie Italia e Raffaelina, che ti conoscevano come fratello molto prima che il mondo conoscesse il nome di Rocco B. Commisso. Mi piace ascoltare i loro racconti su di te. Permettono a me e a Marisa di intravedere l'uomo che eri prima ancora che potessimo chiamarti papà.

Oggi festeggio l'uomo che sapeva prendere in mano una fisarmonica e riempire una stanza di musica, che amava la sua famiglia e che ha fatto sentire tante persone parte di essa. Di tutto quello che mi hai dato, papà, la cosa per cui sono più grato è aver avuto la possibilità di essere tuo figlio. Buon compleanno, papà. Ti voglio bene"