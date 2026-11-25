FirenzeViola Che fine ha fatto il ragazzo speciale di Baldini? Ndour e una crescita in stand-by da troppo tempo

Cher Ndour si è fermato nella triste Pescara, il 5 ottobre scorso, al minuto cinquantaquattro di Italia-Polonia, gara valevole per le qualificazioni all'Europeo Under21. Si è fermato a quel colpo di genio, a quel 'drive' golfistico dagli ottanta metri con cui ha infilzato Lubik. Quel giorno mette a referto una doppietta, trascina da numero dieci gli azzurrini e il Ct Silvio Baldini parla di lui come di un ragazzo speciale. Poi torna al Viola Park e qualcosa nei suoi occhi si spegne.

Calo netto

Lo ha confessato Paolo Vanoli dopo Sassuolo-Fiorentina dello scorso 8 novembre: "Qualche giocatore che è partito in Nazionale l'ho perso mentalmente", il riferimento esplicito va anche al classe 2004. Che ha comunque sempre giocato da allora. sette gare da titolare su sette, ma è sembrata la copia da zibaldone del centrocampista che finora ha solo minacciato di poter essere. La sua versione peggiore probabilmente l'abbiamo vista a Monza, dove uno dei suoi difetti atavici, l'essere (o il sembrare forse) tremendamente compassato è entrato anche nell'occasione del 3-0 di Robinson, quando lo stesso Ndour sembra soltanto abbozzare il movimento col piede a contrasto per schermare la conclusione a rete dell'inglese; un piedone quasi ritirato sul più bello, come a non voler rischiare, a estraniarsi la contesa, a non volersi sporcare. Per questo suo atteggiamento Ndour è spesso uno dei più beccati dal popolo viola, sugli spalti e sui social.

Crescita rimandata

E' la maledizione di quelli alla Ndour: centrocampisti dinoccolati, eleganti ma quasi ad andatura slow-mo, grossi ma incapaci di usare al meglio il fisico (un altro esempio è dato da Loftus-Cheek del Milan), che fanno tanto arrabbiare chi li guarda perché in loro vede il classico ragazzo che ha tutto e non si applica, come a scuola. Vanoli sta provando a scuoterlo, la Fiorentina versione 2026/27 è il peggior habitat dove mettere in risalto le doti di un metodista come lui, centrocampista da sistema, da palleggio e da inserimento, poco abituato a rincorrere gli avversari. In quel reparto i viola interverranno: a gennaio (salvo clamorosi sviluppi) l'ex Psg dovrebbe rimanere a Firenze - proprio i parigini mantengono su Ndour il 50% della futura rivendita - ma a giugno la società tirerà le somme anche sulla crescita di un giocatore che nei due anni in viola è stato un continuo 'potrei ma non voglio' o almeno così sembra.