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Primavera, a Lecce si fa male Edoardo Sadotti: si teme un lungo stop

Primavera, a Lecce si fa male Edoardo Sadotti: si teme un lungo stopFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:15Primo Piano
di Alessandro Buffi

Nella decisiva partita di oggi contro il Lecce è arrivato il primo posto definitivo per la Primavera di Galloppa, che ha però subito una grande perdita, quella di Edoardo Sadotti. Il giovane viola è uscito al 18' del primo tempo per un grave infortunio. Nei prossimi giorni è prevista una risonanza magnetica per capire l'entità del suo infortunio. I suoi compagni, spettatori del dolore provato dal compagno, stanno sempre più mostrando la loro vicinanza al compagno con messaggi sui social