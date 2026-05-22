Juve ko coi viola e quasi fuori dalla Champions, Di Livio: "Mi innervosisce: l'ha buttata via"

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La sconfitta di domenica scorsa per mano della Fiorentina rischia di costare carissima alla Juventus. Per la squadra di Spalletti i tre punti mancati contro i viola porteranno probabilmente all'esclusione dalla Champions League, qualcosa di incredibile per i bianconeri visto il danno sportivo ed economico che ne deriverebbe.

Ne ha parlato infatti l'ex juventino, ma anche viola, Angelo Di Livio, intervistato oggi da La Stampa: "Mi innervosisce, ha buttato via il 4° posto. Era una rincorsa bellissima e si è mangiata tutto. Forse manca carattere, persino Yildiz che è fortissimo ha dimostrato di non essere ancora leader. Spalletti a me piace tantissimo, ma avrebbe dovuto trovare il modo di evitare questo crollo. Se andasse via lui andrei solo su Conte, se si liberasse. Comolli? Non lo giudico, ma è arrivato il momento di richiamare Del Piero".