Gianluca Mancini si racconta: "A Firenze sono cresciuto come calciatore e uomo"
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Gianluca Mancini ha ripercorso anche la sua esperienza nel settore giovanile della Fiorentina, fondamentale per la sua formazione dentro e fuori dal campo. Intervenuto a “Ruota Libera” di Eurosport, il difensore della Roma ha ricordato gli anni trascorsi a Firenze, iniziati quando aveva appena 9 anni: «Ho cominciato nella squadra del mio paese, poi a 9 anni è arrivata la Fiorentina e sono rimasto fino ai 19. A Firenze sono cresciuto tanto come calciatore, ma soprattutto come uomo. Quando inizi così giovane impari a crescere e a diventare grande molto velocemente».
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