Galbiati sulla difesa: "Questa Viola è carente in fase di non possesso"

L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha espresso il proprio punto di vista sull'eventualità di affidare la guida tecnica della squadra viola a un allenatore straniero: "Non vedo perché bisogna prendere un allenatore straniero: ci sono tanti italiani bravi ad allenare, anche perché gli allenatori stranieri in Serie A, come ad esempio Runjaić, non stanno brillando. La società dovrebbe cercare di non sbagliare gli allenatori a inizio stagione".

Cosa pensa delle polemiche sulle sostituzioni in ritardo?

"Sfido tutti a vedere la panchina della Fiorentina in questo momento: non ha grandi possibilità, anche per via degli infortuni. L’unico reparto dove ha più opportunità per intervenire è quello offensivo".

Come valuta le difficoltà difensive di questa Fiorentina?

"Questa squadra, in fase di non possesso, è molto carente: non ha giocatori bravi ad andare ad attaccare la palla. Ndour ci ha messo 7 ore a rincorrere De Ketelaere senza nemmeno prenderlo. È una squadra costruita per giocare a pallone, ma non molto per difendere".