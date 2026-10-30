Torino, Abate: "Mandragora credo che tornerà dopo la sosta, non voglio rischiare nulla"
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Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida in casa del Frosinone. Il tecnico granata ha commentato tra i vari temi anche la situazione relativa all'infortunio dell'ex viola Rolando Mandragora: "Penso che Rolando tornerà dopo la sosta. Magari prima del Lecce farà qualche spezzone con la squadra, ma va valutato giorno per giorno. L'obiettivo è averlo al meglio dopo la sosta, poi magari ci stupirà. Ma non vogliamo rischiare nulla".
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