Torino, Abate: "Mandragora credo che tornerà dopo la sosta, non voglio rischiare nulla"

Torino, Abate: "Mandragora credo che tornerà dopo la sosta, non voglio rischiare nulla"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:15Ex viola
di Redazione FV

Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida in casa del Frosinone. Il tecnico granata ha commentato tra i vari temi anche la situazione relativa all'infortunio dell'ex viola Rolando Mandragora: "Penso che Rolando tornerà dopo la sosta. Magari prima del Lecce farà qualche spezzone con la squadra, ma va valutato giorno per giorno. L'obiettivo è averlo al meglio dopo la sosta, poi magari ci stupirà. Ma non vogliamo rischiare nulla".