Bologna, Palladino sicuro: "Giocando come a San Siro possiamo dare fastidio a tutti"
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Il tecnico del Bologna ed ex allenatore di Fiorentina e Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni sul momento della squadra rossoblù: "Spera che rimanga nella testa dei ragazzi della vittoria di Milano? "Non dobbiamo sentirci più bravi di quello che siamo. Stiamo vivendo un momento positivo che dobbiamo cavalcare, ma arriveranno momenti meno buoni e mi sentirete dire le stesse cose.
Il segreto è solo lavorare e pensare che ogni partita è come se fosse l'ultima. I ragazzi devono essere consapevoli che se siamo questi possiamo dar fastidio a tutti".
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