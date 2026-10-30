Roncaglia e il retroscena dell’arrivo a Firenze: "Per i viola rinunciai alla finale di Copa Libertadores"

Facundo Roncaglia, ex difensore della Fiorentina, ha parlato al podcast Entrevistas svelando un retroscena del suo trasferimento a Firenze. Al centro del racconto, la finale di ritorno della Copa Libertadores 2012 tra Boca Juniors e Corinthians, alla quale il difensore dovette rinunciare per il mancato accordo tra i due club sulle garanzie assicurative: "Il mio contratto con il Boca scadeva il 30 giugno, mentre la partita di ritorno era in programma il 4 luglio. Avevo già firmato un pre-contratto con la Fiorentina e chiesi il permesso di disputare quella gara, ma il club viola voleva delle garanzie assicurative in caso di infortunio.

Inizialmente il Boca aveva accettato, ma nei giorni successivi le due società non riuscirono a trovare un accordo e fui costretto a rinunciare alla partita. In quella stagione avevo giocato sempre ed ero in ottime condizioni fisiche: è stato doloroso dover saltare, per una questione burocratica, la gara più importante della mia carriera".