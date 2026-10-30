Social
Moise Kean e la Lamborghini "cioccolatino" alla Travis Scott
FirenzeViola.it
Lamborghini Urus bianca? Che noia! Così l'ex attaccante della Fiorentina ora al Como, Moise Kean (alle prese con uno stop di un mese e mezzo per recuperare dal trattamento alla tibia fatto a Barcellona un giorno fa), ha deciso di cambiare colore alla sua e l'auto bianca con cui ha lasciato Firenze è diventata color cioccolatino con i cerchi bianchi e gialli. Un colore in Italia inedito, ma non certo una novità.
Già nel 2020 il rapper americano Travis Scott mostrò sui social una Lamborghini Urus "rivisitata" appunto e di colore marrone. Anche per Kean dunque il desiderio di avere un'automobile unica, realizzata da un negozio di personalizzazione auto, non nuovo a soddisfare le richieste di giocatori tra cui Leao.
Pubblicità
Ex viola
Roncaglia e il retroscena dell’arrivo a Firenze: "Per i viola rinunciai alla finale di Copa Libertadores"
Meglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomberdi Redazione FV
Le più lette
1 Meglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
Copertina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non è in bilico, ma ancora per quanto? Servono punti, non parole e "soddisfazioni" per 90 minuti su 98. Il lavoro di Paratici continua a non convincere: quello sull'allenatore è un doppio errore
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com