Social Moise Kean e la Lamborghini "cioccolatino" alla Travis Scott

Lamborghini Urus bianca? Che noia! Così l'ex attaccante della Fiorentina ora al Como, Moise Kean (alle prese con uno stop di un mese e mezzo per recuperare dal trattamento alla tibia fatto a Barcellona un giorno fa), ha deciso di cambiare colore alla sua e l'auto bianca con cui ha lasciato Firenze è diventata color cioccolatino con i cerchi bianchi e gialli. Un colore in Italia inedito, ma non certo una novità.

Già nel 2020 il rapper americano Travis Scott mostrò sui social una Lamborghini Urus "rivisitata" appunto e di colore marrone. Anche per Kean dunque il desiderio di avere un'automobile unica, realizzata da un negozio di personalizzazione auto, non nuovo a soddisfare le richieste di giocatori tra cui Leao.