Como, Kean si sottopone a un trattamento a Barcellona: stop di circa cinque settimane
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Il Como perde Moise Kean per circa cinque settimane. L’attaccante si è sottoposto con successo a un trattamento presso l’istituto Cugat di Barcellona, finalizzato al pieno recupero dal recente fastidio alla tibia. A comunicarlo è stato lo stesso club lombardo attraverso una nota ufficiale.
I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane, ma saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. La società ha infine ringraziato il dottor Cugat e il suo staff, augurando al calciatore un pronto rientro in campo. Partenza in salita per la stagione di Kmb, che a fine agosto era passato dalla Fiorentina al club lombardo e nella sua nuova avventura ancora non è riuscito a segnare.
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