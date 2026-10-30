Italiano e la corte del Napoli: "Con AdL amore platonico destinato a restare tale"

L'ex tecnico della Fiorentina ora sulla panchina del Besiktas, Vincenzo Italiano, nel corso dell'intervista concessa a Sky Calcio Unplugged, in cui ha detto parole d'amore per la Fiorentina ("sono stato da Dio"), ha parlato del suo mancato approdo al Napoli questa estate dopo aver lasciato il Bologna: "Tra me e De Laurentiis c'è un amore platonico che forse è destinato a rimanere tale. Non si riesce ad avere un contatto vero e proprio. Sono contento della stima che ha nei miei confronti e che ha sempre avuto, ma alla fine si fanno delle scelte. Loro hanno intrapreso un percorso, io un altro".

Nel corso dell'intervista ha parlato anche di altre sirene estere che ci sono state appena interrotto il rapporto con i felsinei: "Quando è terminato il mio rapporto con il Bologna, dopo due ore, mi sono arrivate tantissime richieste da squadre estere. Sono rimasto molto sorpreso. Sono stato molto felice e contento di poter avere dei colloqui con i dirigenti di Premier League, con quelli del Benfica e con quelli del Besiktas". Il resto è storia e Vincenzo Italiano si sta godendo il buon momento al Besikat con cui sogna "di vincere lo scudetto".