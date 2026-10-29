Benalouane: "A Firenze un periodo difficile. L'Atalanta deve dare tempo a Sarri"

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta, Yohan Benalouane, ha parlato della sfida in programma questa sera al Franchi in un’intervista rilasciata a TuttoAtalanta. L’ex difensore si è soffermato innanzitutto sul lavoro di Maurizio Sarri, mostrando fiducia nel suo percorso: «È un tecnico di altissimo livello, ma ha bisogno di tempo. Sono convinto che continuerà a far vincere l’Atalanta».

Benalouane ha poi ricordato la sua esperienza a Firenze, segnata da importanti problemi fisici: «È una bella piazza, ma per me è stato un periodo molto difficile. Mi sono infortunato già durante il primo allenamento e ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico per un’ernia del disco. Non riuscivo più a camminare e, per mesi, sono state dette tante cose non vere sulle mie condizioni fisiche». Un momento complicato, affrontato facendo leva sulla propria forza mentale: «In situazioni come quelle devi stringere i denti, guardare avanti e concentrarti sul passo successivo. Quando sei un professionista, la forza mentale è fondamentale».

Infine, la previsione sulla partita di stasera, con l’ex difensore che si schiera apertamente dalla parte dei bergamaschi: «Sarà una partita difficile, ma sono convinto che vinceremo 1-3. Forza Atalanta!».