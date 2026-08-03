Inter, non solo Diaby: anche Nico Gonzalez in lista per il ruolo di esterno
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Rispunta il nome dell'ex Fiorentina Nico Gonzalez per l'Inter. Come riferisce Sky, i nerazzurri, infatti, avevano sondato l'argentino già l'anno scorso, prima del suo trasferimento all'Atletico Madrid. Non solo Moussa Diaby, dunque, per i nerazzurri.
Il giocatore dell'Al Ittihad è in lista per il ruolo di esterno offensivo e resta in pole, ma alle condizioni dell'Inter, che includerebbero una buonuscita del club saudita visto l'ingaggio importante e un eventuale inserimento di Asllani nell'operazione. Ci sono stati dei primi contatti embrionali con l'entourage dell'esterno della Juventus, e il suo nome è in fase di valutazione.
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