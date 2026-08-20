Europa League, sesta vittoria per il Besiktas e i tifosi acclamano l'ex viola Italiano

Europa League, sesta vittoria per il Besiktas e i tifosi acclamano l'ex viola ItalianoFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:15Ex viola
di Redazione FV

Per il Besiktas dell'ex tecnico della Fiorentina (e Bologna) Vincenzo Italiano arriva la sesta vittoria in altrettante gare ufficiali senza subire reti. Stasera infatti nella gara d'andata del turno di play-off di UEFA Europa League, il Besiktas ha superato in casa il Kauno Zalgiris per 3-0 dopo aver eliminato nei precedenti turni Midtjylland e Hradec Králové oltre al successo all'esordio in Super Lig.

Così i tifosi del club turco, secondo quanto riporta Fanatik, hanno acclamato il tecnico intonando a gran voce cori per lui. Tra l'altro al 60' ha fatto il suo debutto anche Dusan Vlahovic.