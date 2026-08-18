Pablo Marì, nuova avventura per lo spagnolo in Qatar: va all’Al-Shamal

Pablo Marì, nuova avventura per lo spagnolo in Qatar: va all’Al-ShamalFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 21:40Ex viola
di Redazione FV

Pablo Marì riparte dal Qatar. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’ex difensore della Fiorentina ha scelto l’Al-Shamal SC, club che milita nella massima serie qatariota. Il centrale spagnolo, classe 1993, aveva lasciato la Fiorentina lo scorso inverno per trasferirsi all’Al-Hilal, firmando un contratto di sei mesi con opzione per un’ulteriore stagione. Ora per Marì si apre un nuovo capitolo sempre in Qatar, ma con la maglia dell’Al-Shamal. La squadra ha chiuso la stagione 2025/26 al secondo posto nella Qatar Stars League, alle spalle dell’Al-Sadd.