Pablo Marì, nuova avventura per lo spagnolo in Qatar: va all’Al-Shamal
FirenzeViola.it
Pablo Marì riparte dal Qatar. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’ex difensore della Fiorentina ha scelto l’Al-Shamal SC, club che milita nella massima serie qatariota. Il centrale spagnolo, classe 1993, aveva lasciato la Fiorentina lo scorso inverno per trasferirsi all’Al-Hilal, firmando un contratto di sei mesi con opzione per un’ulteriore stagione. Ora per Marì si apre un nuovo capitolo sempre in Qatar, ma con la maglia dell’Al-Shamal. La squadra ha chiuso la stagione 2025/26 al secondo posto nella Qatar Stars League, alle spalle dell’Al-Sadd.
Pubblicità
Ex viola
Kean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentinadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Kean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Copertina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com