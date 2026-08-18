Favasuli sul Napoli: "Non ho pensato ad altro. Avevo più offerte"

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L’ex esterno del settore giovanile della Fiorentina Costantino Favasuli, da poco approdato al Napoli, ha raccontato al Corriere dello Sport - Stadio il rapporto con Alberto Aquilani, suo allenatore prima a Firenze e poi a Catanzaro, oltre al percorso che lo ha portato in azzurro: "Mi ha allenato alla Fiorentina, nel settore giovanile, e poi l’anno scorso a Catanzaro. Gli devo davvero tanto, così come al suo staff. All’inizio a Firenze non ero molto ben visto dai compagni: sono abbastanza chiuso e, come dicevo, in campo ero un po’ egoista. Poi però hanno imparato a conoscermi e ad apprezzarmi, perché in realtà sono una persona generosa. Ho iniziato giocando a sinistra, poi sono stato utilizzato da mezzala e ora gioco a destra, che è il ruolo che preferisco. Sono un grande lavoratore e per me la cosa più importante è continuare a migliorarmi".

Hai ricevuto altre offerte oltre a quella del Napoli?

"Qualcuna sì, ma quando ho saputo di questa possibilità non ho pensato ad altro. Ancora faccio fatica a crederci".