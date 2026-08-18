Arthur, sempre più vicina la risoluzione contrattuale con la Juventus

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Si va verso la risoluzione del contratto tra Arthur e la Juventus. È quanto riporta SkySport, con il centrocampista brasiliano ormai destinato a chiudere definitivamente la sua esperienza in bianconero, iniziata nel 2020 dopo il trasferimento dal Barcellona. Arthur, classe 1996, ha vissuto diverse esperienze in prestito dopo le prime due stagioni a Torino.

Tra queste anche quella con la Fiorentina nel 2023-24: in maglia viola il brasiliano ha collezionato 48 presenze e 2 reti tra tutte le competizioni, prima di rientrare alla Juventus al termine dell'annata. Il club viola aveva infatti la possibilità di riscattarlo, ma decise di non esercitare l'opzione fissata a 20 milioni di euro.