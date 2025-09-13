Di Francesco: "Sottil deve avere più continuità. Nell'uno contro uno è strepitoso"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, parlando in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l'Atalanta, ha commentato la possibilità di vedere in campo l'ex Fiorentina Riccardo Sottil: "Ha messo più allenamenti nelle gambe, è cresciuto fisicamente, ha conosciuto meglio i compagni. Deve dare maggiore continuità a quello che fa in allenamento e in partita. Lo sto spronando continuamente, sono sicuro che può darci tanto già con l'Atalanta. Nell'uno contro uno è strepitoso, ha grandi potenzialità, deve sfruttarle con continuità"