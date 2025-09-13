Di Francesco: "Sottil deve avere più continuità. Nell'uno contro uno è strepitoso"

Di Francesco: "Sottil deve avere più continuità. Nell'uno contro uno è strepitoso"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 18:30Ex viola
di Redazione FV

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, parlando in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l'Atalanta, ha commentato la possibilità di vedere in campo l'ex Fiorentina Riccardo Sottil: "Ha messo più allenamenti nelle gambe, è cresciuto fisicamente, ha conosciuto meglio i compagni. Deve dare maggiore continuità a quello che fa in allenamento e in partita. Lo sto spronando continuamente, sono sicuro che può darci tanto già con l'Atalanta. Nell'uno contro uno è strepitoso, ha grandi potenzialità, deve sfruttarle con continuità"