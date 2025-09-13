Juric annuncia l'esclusione di Lookman: "Non devo pregare nessuno per giocare"

Uno dei temi che tiene maggiormente banco da questa estate in Serie A è quello legato alla vicenda di Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta a lungo corteggiato e poi abbandonato dall'Inter. A mercato concluso il nigeriano si è però ritrovato ancora tra le fila dei giocatori della Dea, sembrando però quasi un separato in casa. Il tecnico nerazzurro Ivan Juric nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Lecce tenutasi oggi è tornato a parlare proprio della questione Lookman. Queste le sue parole:

"Ademola non sarà pronto per domani. Una situazione veramente spiacevole e difficile. Ho sentito come allenatore che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, umiltà, sentire bene la maglia. Serve fare meglio e prendersi anche delle responsabilità. Serve appartenenza. Io domani voglio vincere. Noi siamo l'Atalanta e dobbiamo rappresentare la città: umiltà, lavoro indipendentemente dal risultato. Bisogna avere le cose ben chiare poi è chiaro che Lookman sia un top player, ma tutti siamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori umani. Con lui ho un ottimo rapporto ma non devo pregare nessuno per giocare".