Niente Fiorentina-Napoli per Sabiri, il marocchino lascia il ritiro per motivi personali

Niente Fiorentina-Napoli per Sabiri, il marocchino lascia il ritiro per motivi personaliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:23Primo Piano
di Redazione FV

Questa sera alle 20:45 la Fiorentina sfiderà al Franchi il Napoli di Antonio Conte. Stefano Pioli in mattinata ha diramato la lista dei 25 convocati per la gara contro i partenopei. Inizialmente l'unico assente era Albert Gudmundsson, fuori a causa di un infortunio alla caviglia subito nella sfida Islanda-Azerbaigian, ma, come comunicato tramite X dal club viola all'ex Genoa si aggiunge Sabiri. Il marocchino infatti ha lasciato il ritiro della squadra per motivi familiari e sarà indisponibile per la sfida di questa sera contro il Napoli.