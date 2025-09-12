Slot sull'esclusione di Chiesa: "Una delle scelte più difficili da fare come manager"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato dell'ex viola Federico Chiesa e della sua esclusione dalla Lista Uefa. Una notizia che ha stupito molto visto l'incoraggiante inizio di stagione del giocatore azzurro. Queste le sue parole: "Ovviamente è una delle cose più difficili da fare come manager. Già non è facile dire a un giocatore che non giocherà, lo è ancora di più dirgli che non è in lista".

Slot ha poi proseguito: "Gli ho spiegato le ragioni della scelta. Non era contento, ovviamente. Ma penso che abbia compreso le mie motivazioni, il che non significa che le abbia condivise. Comunque non mi ha detto che non le ha condivise. Ad ogni modo mi ha dato una risposta di quelle che vuoi sentire da un giocatore, ossia che è pronto a dare una mano alla squadra nelle coppe nazionali e in campionato. Questo è un aspetto da sottolineare, ma credo che lo abbia dimostrato con i fatti perché pur non essendo stato selezionato ha lavorato duramente in questi giorni per farsi trovare pronto per le prossime partite. E questo è più importante delle parole".