Nico Gonzalez si presenta all'Atletico: "Volevo davvero essere qui. Simeone? Uno dei migliori al mondo"

vedi letture

Nico Gonzalez, ex giocatore viola dal 2021 al 2024, si è presentato all'Atletico Madrid dopo esser stato ceduto dalla Juventus in prestito oneroso a 1 milione e obbligo di riscatto fissato a 32 milioni. Queste le sue parole: "Sono emozionato, impaziente. Non vedo l'ora che si giochi domani. Darò tutto me stesso, ho molti obiettivi con l'Atletico, credo in me stesso e devo dare il massimo".

Sul club: "L'Atletico . Volevo davvero essere qui. Sono emozionato. So che posso dare il massimo. Spero che sia così. Ho 27 anni e la verità è che ho ancora molti obiettivi da raggiungere. Oggi indosso questa maglia; mi piacerebbe vincere tante cose. Sono emozionato per la partita di domani".

Sul suo alleantore Diego Simeone: "È uno dei migliori al mondo. Ho chiacchierato nel poco tempo che avevo, mi ha spiegato cosa voleva da me e gli ho detto che ero completamente d'accordo con lui. Ora non mi resta che dimostrarlo e dare il massimo in campo."