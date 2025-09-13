Pioli spiega la scelta Dzeko: "Segua Lobotka. Prima al Franchi: c'è emozione"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli al Franchi: "C'è emozione, giusto che sia così. Bello ritrovare i nostri tifosi anche se ci aspettiamo uno stadio più completo. La partita è di alto livello, contro un grande avversario. Cercheremo di essere all'altezza di questa prima partita casalinga".

Fagioli confermato nel ruolo di play? "Credo che che sia un giocatore molto intelligente, tecnico e dinamico. Abbiamo preso anche Nicolussi per giocare in questa posizione. In attacco ho scelto Edin perché sta bene, deve essere bravo a legare dietro a Lobotka".

Kean carico dopo la Nazionale? "Per un attaccante segnare con continuità dà molta fiducia, ma lui è sempre stato un ragazzo molto aperto: ha grandissime qualità, ma può crescere ancora tanto. Il livello di prestazione dovrà essere alto per tenere testa a un avversario così forte".