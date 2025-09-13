Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Dzeko! Nicolussi in panchina
Alle 20.45 il big-match del sabato di Serie A si gioca all'Artemio Franchi di Firenze e vedrà affrontarsi Fiorentina e Napoli. I viola vogliono invertire la rotta dopo i primi due pareggi amari con Cagliari e Torino, i Campioni d'Italia in carica invece vogliono proseguire nel loro inizio di campionato perfetto. Pioli sceglie l'attacco pesante mandando però Piccoli in panchina, al fianco di Kean inizierà Dzeko. A centrocampo invece la scelta ricade sul trio Sohm-Mandragora-Fagioli. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Lamptey, Kouadio, Parisi, Piccoli.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte
A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.
