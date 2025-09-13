FirenzeViola Pioli e i viola all'esame Napoli, le probabili formazioni: Sohm in ballottaggio con Nicolussi, davanti Dzeko favorito

E' un po' come se la stagione cominciasse oggi, praticamente per tutti e dunque Fiorentina inclusa. Superate due settimane di sosta per le nazionali Pioli e i suoi sono pronti ad affrontare una prima parte di cammino importante, non ancora decisiva, ma certamente indicativa di quel che potrà essere l’annata viola.

Il primo vero esame

Inevitabile che gli esordi in Conference e campionato fossero ancora influenzati dalla preparazione e dal mercato, altrettanto che da ora in poi Pioli possa contare su un gruppo al riparo da voci e interferenze. Chiuse le trattative estive il tecnico si è detto soddisfatto della rosa a disposizione seppure sia probabilmente più ampia di quanto si aspettasse, e a osservare le disponibilità c’è da credere che soprattutto a centrocampo l’allenatore abbia l’imbarazzo della scelta.

Il paragone con Palladino

E anche se sul piano del curriculum un paragone con la precedente guida tecnica non avrebbe motivo di esistere, fosse solo per le diverse esperienze vissute da Pioli e Palladino, un primo confronto con il quale Pioli dovrà rapportarsi è di certo quello con i risultati del predecessore capace di battere praticamente tutte le big affrontate la scorsa stagione. Se il Napoli resta il tabù di Raffaele per Stefano da oggi in poi comincia un percorso parallelo nel quale, ogni volta che ci sarà davanti una delle candidate all’alta classifica, sarà inevitabile il riferimento alla sequenza di vittorie dell’anno scorso.

Dzeko scalda i motori, in mezzo ballottaggio Sohm-Nicolussi

Intanto in termini di formazione è già aperto il ballottaggio per chi affiancherà Kean in attacco. Con Gudmundsson decisamente incerto è Dzeko il potenziale partner di Kean con Piccoli e Fazzini inizialmente in panchina. In mezzo al campo è ballottaggio aperto tra Sohm e Nicolussi per una terza maglia con Mandragora e Fagioli più vicini alla titolarità. Con lo svizzero favorito andrebbe Mandragora in regia mentre se toccasse a Nicolussi Caviglia agire da vertice della mediana largo all'ex bianconero e a Mandragora in versione mezzala.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens, Dzeko, Kean

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lucca