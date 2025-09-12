Baiano sull'attacco del Napoli: "A Firenze mi aspetto Lucca dal 1': ecco perché"
FirenzeViola.it
Ciccio Baiano, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, proiettandosi alla sfida contro la Fiorentina e soffermandosi soprattutto sul ruolo di centravanti: “Mi aspetto Lucca dal primo minuto perché ha lavorato molto di più con Conte e perché non essere titolare potrebbe rappresentare un duro colpo per il ragazzo. Poi in un secondo momento entrerà Hojlund.
A lungo andare il danese farà il titolare e Lucca la riserva, poi è chiaro che il Napoli ha tante competizioni e ci sarà spazio per tutti”, le parole dell'ex azzurro, oggi tecnico del Follonica-Gavoranno, nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.
Pubblicità
Ex viola
Nico Gonzalez si presenta all'Atletico: "Volevo davvero essere qui. Simeone? Uno dei migliori al mondo"
92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaiodi Luca Calamai
Le più lette
1 92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
2 Pioli in conferenza: "Molto fiducioso per domani. Gudmundsson sta meglio, vedremo. Che fortuna allenare Kean"
3 Bove e il messaggio a Firenze: "Sei stata due volte rinascita. Mi piace pensare la nostra storia non sia finita"
Copertina
FirenzeViolaInvestimenti e fiducia ma pochi tiri in porta: serve un altro rendimento in fase offensiva
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com