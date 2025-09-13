Reginaldo: "Su Fiorentina-Napoli c'è l'incognita sosta. Kean, che condizione!"

vedi letture

L'ex attaccante brasiliano della Fiorentina, Reginaldo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live per commentare le ultime in vista della partita di questa sera tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Quella di domani sarà una gara tosta per il Napoli, la Fiorentina è una squadra attrezzata anche se forse le mancherà un calciatore importante come Gudmunsson. I viola possono contare anche su un allenatore di spessore, Pioli. Sarà un match tattico, poi quando c’è la sosta per le nazionali c’è sempre l’incognita su come stanno e tornano i calciatori, perché non è semplice riattaccare la spina. Non so se Kean è il miglior attaccante della serie A, di certo è in una condizione fisica splendida. Ha trovato una continuità di utilizzo grazie alla Fiorentina, che ha creduto in lui. Il ragazzo ha risposto sul campo con i gol e quindi i meriti sono i suoi, ma il club gli ha dato una fiducia che in passato non ha avuto da nessun’altra società".