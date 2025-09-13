Dagli inviati

La Fiorentina è arrivata al Franchi. Che entusiasmo per Kean

Oggi alle 19:16Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Fiorentina-Napoli, gara valida per il terzo turno di Serie A in programma stasera alle 20:45 all'Artemio Franchi. Poco dopo le 19 la squadra viola è arrivata allo stadio a bordo del consueto pullman griffato, tra gli applausi dei presenti e la carica dei tifosi che alla fine saranno poco meno di 25mila per la partita di cartello. Questo il video di Firenzeviola.it che mostra (nel secondo contributo) tutto l'entusiasmo dei tifosi alla scesa dal pullman di Moise Kean, sicuramente il più acclamato: 