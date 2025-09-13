Runjaic esalta Zaniolo: "Nicolò ha grande qualità, qui troverà l'ambiente giusto"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Pisa, ha parlato anche del nuovo arrivato in casa bianconera, l'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole:

"Con Zaniolo bisognerà avere un po' di pazienza, non lo abbiamo acquistato per vedere le sue magie immediatamente, non ha avuto costanza negli ultimi mesi e bisognerà andarci cauti. Parliamo continuamente, ha le idee chiare, voleva assolutamente venire qui ad Udine e questo è stato importante. Mostra tanta qualità e ci servirà, ha 26 anni e ha esperienza, nei prossimi mesi lavoreremo in maniera intensa, facendo crescere i ragazzi, l'obiettivo è far sì che questi ragazzi raggiungano il profilo di giocatore che dovranno diventare negli anni, ma vi sono molti fattori da considerare. Un ragazzo come Zaniolo qui potrà godere di una buona atmosfera e di un ambiente che si prenda cura di lui. Ci ha già mostrato nei primi giorni la sua voglia di lavorare e inserirsi, è un giocatore italiano di grande qualità ed è importante essere riusciti a prelevare un giocatore del genere, non vedo l'ora di vederlo sul campo magari già domani a Pisa".



