Italiano su Bernardeschi: "Appena tornerà in condizione farà la differenza"

Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina in forza oggi al Bologna, nella conferenza stampa di vigilia in vista della sfida di domani sera contro il Milan, ha parlato della possibilità di vedere titolare a San Siro un altro ex viola ossia, Federico Bernardeschi. :

"Arriva da un calcio totalmente diverso da quello italiano. Forse si era dimenticato cosa significasse, ma a Roma se ne è reso conto anche lui in un Olimpico pieno e contro una formazione allenata da Gasperini, che è un maestro. Deve fare molto velocemente uno switch perché il calcio italiano richiede velocità e intensità. Lui sta crescendo di condizione in maniera esagerata, anche perché ha un allenatore che lo stimola molto in questo. Appena tornerà in condizione, con quel mancino, sarà il giocatore che ha vinto scudetti e Europeo. Lui ci farà fare la differenza e lo sa".