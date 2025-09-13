Fabbri vince il bronzo ai mondiali ed omaggia la Fiorentina: "Forza viola"
Leonardo Fabbri, pesista italiano e grande tifoso della Fiorentina, ha vinto oggi la seconda medaglia consecutiva a livello mondiale nel lancio del peso confermandosi così nell'elite della disciplina. L'azzurro, che ha gareggiato con i consueti guanti viola, ha raggiunto i 21.94 nella serata giapponese a Tokyo arrivando alle spalle Crouser e Munoz e portando a casa un terzo posto che lo fa diventare il lanciatore italiano più vincente.
Fabbri al termine della premiazione a rilasciato un "Forza viola" in un'intervista ai microfoni della Rai, per poi sfoggiare sulla pista di atletica una bandiera tricolore con la scritta: "Per essere di Firenze vanto e gloria".
